2020-05-11T17:37:27+03:00
Общество

В Тульской области семьи с детьми смогут получить по 10 000 рублей на ребёнка

Такая новая мера социальной поддержки была озвучена сегодня президентом РФ
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области семьи с детьми смогут получить по 10 000 рублей на ребёнкаВ Тульской области семьи с детьми смогут получить по 10 000 рублей на ребёнкаФото: Алексей ФОКИН
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Президент РФ Владимир Путин в связи с затянувшейся и неблагоприятной эпидобстановкой в стране, издал указ, в соответствии с которым, семьи с детьми, где родитель не трудоустроен, смогут получить новую повышенную материальную помощь. В соответствии с указом, с 1 июня туляки с детьми смогут получить единоразовую выплату на каждого ребёнка — с 3 до 15 лет включительно — 10 000 рублей. Получение выплат предусмотрено для каждой семьи, которая не подлежит материнскому капиталу. За получением материальной помощи, можно обращаться дистанционно в Пенсионный фонд или через портал Госуслуг. Кроме того, сохраняется возможность получить выплаты для семей, где родитель или оба родителя потеряли работу во время пандемии. В данном случае предусмотрена выплата в размере 3 000 рублей в месяц на ребёнка. Также, тульским семьям начнут начислять повышенное пособие по уходу за детьми, которое увеличится вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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