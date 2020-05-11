2020-05-11T17:08:01+03:00
Общество

С 12 мая ряд тульских предприятий и организаций может снова выйти на работу

Список "разрешенных" к работе организаций определит региональное правительство
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С 12 мая ряд тульских предприятий и организаций может снова выйти на работуС 12 мая ряд тульских предприятий и организаций может снова выйти на работуФото: Алексей ФОКИН
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Как стало известно из очередного совещания правительства РФ, что с 12 мая некоторые тульские предприятия и организации смогут снова выйти на работу. Однако, кто именно сможет заступить уже с завтрашнего дня - определит региональное правительство.

Как подчеркнул президент страны, запуск промышленных предприятий и стройки будет обоснованным вариантом. На последнем же месте по открытию пока что стоят организации сферы услуг.

Так, в нашем регионе, по указу федерального правительства, будет разработан и утвержден список открывающихся вновь предприятий только при совместном согласовании его с главным санитарным врачом, и опираясь на рекомендации Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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