С 12 мая ряд тульских предприятий и организаций может снова выйти на работу
Как стало известно из очередного совещания правительства РФ, что с 12 мая некоторые тульские предприятия и организации смогут снова выйти на работу. Однако, кто именно сможет заступить уже с завтрашнего дня - определит региональное правительство.
Как подчеркнул президент страны, запуск промышленных предприятий и стройки будет обоснованным вариантом. На последнем же месте по открытию пока что стоят организации сферы услуг.
Так, в нашем регионе, по указу федерального правительства, будет разработан и утвержден список открывающихся вновь предприятий только при совместном согласовании его с главным санитарным врачом, и опираясь на рекомендации Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU