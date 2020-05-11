Для туляков снова откроют к посещению плавательные бассейны

11 Май 2020 2020-05-11T16:51:36+03:00

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10 мая, правительство Тульской области внесло изменения в список мер по противодействию коронавирусной инфекции. Был утвержден список, в который кроме новых ограничительных мер, также вошли послабления в имеющихся и отмены старых запретов в режиме повышенной готовности. Так, до 31 мая в регионе все спортивные залы, секции и фитнес центры все еще будут закрыты. Вместе с этим, тулякам разрешат заниматься спортом в парках города. Кроме того, на радость тулякам есть новости о том, что в скором времени регионе снова будут открыты плавательные бассейны. Разумеется, посещать бассейны туляки смогут только при условии соблюдения санитарных требований и мер предосторожности. Напомним, что к открытию также готовятся многие общественные пространства города.

ИСТОЧНИК KP.RU