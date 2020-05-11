11 мая Туле временно закроют для движения участок на Московском шоссе
Участок дороги будет перекрыт с 23:00 11 мая до 04:00 12 мая
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Сегодня, 11 мая, с 23 часов и до раннего утра в Туле будет перекрыт участок дороги на Московском шоссе в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает администрация города.
Так, с 23:00 11 мая по 04:00 12 мая будет закрыто движение на переходе с Московского шоссе на автодорогу М2 («проезд Красные ворота»).
Советуем водителям заранее продумывать маршрут и выбирать другие пути движения
ИСТОЧНИК KP.RU