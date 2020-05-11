В Туле 11 мая порядок в городе проконтролирует дежурный администрации

11 Май 2020 2020-05-11T12:47:27+03:00

Сегодня за порядком в городе проследит дежурный Александр Александрович Сивунов

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По выходным и праздничным дням в Туле стандартно действует дежурство сотрудников администрации. Дежурные следят за порядком в городе и помогают тулякам решить все возникшие вопросы.

Сегодня, 11 мая, на пост дежурного вышел Александр Александрович Сивунов - заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству ГУ по Зареченскому ТО.

По возникающим вопросам туляки могут обращаться по телефонам ЕДДС: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) - служба работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU