11 Май 2020 2020-05-11T09:28:22+03:00

Погода в Туле 11 мая: солнечно и без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Днем в Туле разогреет до +19 градусов, а вечером температура незначительно упадет

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В понедельник, 11 мая, в Тульской области будет преобладать ясная и теплая майская погода. Днем температура столбик термометра покажет +17...+19°C, а вечером температура упадет до +11...+19°C.

Ветер в области ожидается умеренный западный со скоростью до 3,9 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 740 мм.рт.ст.

Завтра, 12 мая, в первый рабочий день после праздников в Туле разогреет до +23 градусов, однако к вечеру возможны осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU