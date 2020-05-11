2020-05-11T09:28:22+03:00
Общество

Погода в Туле 11 мая: солнечно и без осадков

Днем в Туле разогреет до +19 градусов, а вечером температура незначительно упадет
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Погода в Туле 11 мая: солнечно и без осадковПогода в Туле 11 мая: солнечно и без осадковФото: Алексей ФОКИН
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В понедельник, 11 мая, в Тульской области будет преобладать ясная и теплая майская погода. Днем температура столбик термометра покажет +17...+19°C, а вечером температура упадет до +11...+19°C.

Ветер в области ожидается умеренный западный со скоростью до 3,9 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 740 мм.рт.ст.

Завтра, 12 мая, в первый рабочий день после праздников в Туле разогреет до +23 градусов, однако к вечеру возможны осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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