10 Май 2020 2020-05-10T16:43:14+03:00

В Туле манеж Центрального стадиона переоборудуют в госпиталь для пациентов с COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

На базе стадиона "Арсенал" будет развернут госпиталь для коронавирусных больных на 208 коек

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Манеж стадиона «Арсенал» в Туле уже начали переделывать в госпиталь для приема больных COVID-19. Такое решение стало известно после очередного заседания правительства по вопросам коронавируса и мер по противодействию эпидемии опасной инфекции.

На манеже “Арсенала” планируют разместить 208 коек для заразившихся коронавирусом, с легкой формой заболевания. Также, к концу месяца в регионе планируют развернуть 2 003 койки для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Отметим, что по данным на 10 мая в Тульской области зарегистрировано 1795 человек с подтвержденном коронавирусом. Также, за минувшие сутки в области было выявлено новых 89 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU