День Победы в Туле завершился праздничным салютом
Салют был организован с набережной реки Упы в 22:00
День Победы в Туле завершился праздничным салютомФото: материалы пресс-служб
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Вчера, 9 мая, 75-летие Великой Победы в Туле завершили праздничным салютом. Красочная огненная феерия озарила небо над городом в 22:00. Такое празничное пиротехническое торжество состоялось благодаря 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.
С набережной реки Упы, со стороны Пролетарского моста, прогремело 30 залпов.
ИСТОЧНИК KP.RU