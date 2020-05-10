2020-05-10T16:00:57+03:00
Общество

День Победы в Туле завершился праздничным салютом

Салют был организован с набережной реки Упы в 22:00
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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День Победы в Туле завершился праздничным салютомДень Победы в Туле завершился праздничным салютомФото: материалы пресс-служб
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Вчера, 9 мая, 75-летие Великой Победы в Туле завершили праздничным салютом. Красочная огненная феерия озарила небо над городом в 22:00. Такое празничное пиротехническое торжество состоялось благодаря 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

С набережной реки Упы, со стороны Пролетарского моста, прогремело 30 залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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