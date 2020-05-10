2020-05-10T14:47:48+03:00
Происшествия

В Тульской области пожарные ликвидировали три пожара

За минувшие сутки пожарные потушили дом, баню и нежилое сооружение
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области пожарные ликвидировали три пожараВ Тульской области пожарные ликвидировали три пожараФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки в Тульской области произошло 3 техногенных пожара:

- пожар в неэксплуатируемом сооружении по адресу: Заокский район, с. Дмитриевское; - пожар в бане по адресу: ГО Тула, ул. Кутузова; - пожар в доме по адресу: Алексинский район, д. Глебово. Благодаря своевременным и слаженным действиям пожарных все пожары и их последствия были ликвидированы. Также ,в Тульской области организована работа по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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