В Тульской области пожарные ликвидировали три пожара
За минувшие сутки пожарные потушили дом, баню и нежилое сооружение
В Тульской области пожарные ликвидировали три пожараФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки в Тульской области произошло 3 техногенных пожара:
- пожар в неэксплуатируемом сооружении по адресу: Заокский район, с. Дмитриевское; - пожар в бане по адресу: ГО Тула, ул. Кутузова; - пожар в доме по адресу: Алексинский район, д. Глебово. Благодаря своевременным и слаженным действиям пожарных все пожары и их последствия были ликвидированы. Также ,в Тульской области организована работа по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU