В Тульскую область надвигается сильный ветер
Сегодня, 10 мая, в ближайшие 1-3 часа на протяжение всего дня и вечером на территории Тульской области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 12-17 м/с. Об этом сообщают региональные метеорологи.
Главное управление МЧС России по Тульской области советует тулякам при сильном:
1. Машину поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
2. Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
3. Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
ИСТОЧНИК KP.RU