В Тульскую область надвигается сильный ветер

10 Май 2020 2020-05-10T13:27:55+03:00

В ближайшие 1-3 часа в регионе до самого вечера будет дуть сильный северо-западный ветер

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Сегодня, 10 мая, в ближайшие 1-3 часа на протяжение всего дня и вечером на территории Тульской области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 12-17 м/с. Об этом сообщают региональные метеорологи.

Главное управление МЧС России по Тульской области советует тулякам при сильном:

1. Машину поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU