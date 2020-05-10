2020-05-10T12:28:07+03:00
Общество

10 мая за порядком в Туле проследит дежурный Вадим Новиков

В выходные и праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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10 мая за порядком в Туле проследит дежурный Вадим Новиков10 мая за порядком в Туле проследит дежурный Вадим НовиковФото: Алексей ФОКИН
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В выходные и праздничные майские дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 10 мая, на посту дежурного значится Вадим Алексеевич Новиков - заместитель начальника главного управления по Центральному ТО по жизнеобеспечению.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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