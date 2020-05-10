10 Май 2020 2020-05-10T12:28:07+03:00

10 мая за порядком в Туле проследит дежурный Вадим Новиков Фото: Алексей ФОКИН

В выходные и праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации

Изменить размер текста: A A

В выходные и праздничные майские дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 10 мая, на посту дежурного значится Вадим Алексеевич Новиков - заместитель начальника главного управления по Центральному ТО по жизнеобеспечению.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU