10 мая за порядком в Туле проследит дежурный Вадим Новиков
В выходные и праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации
10 мая за порядком в Туле проследит дежурный Вадим НовиковФото: Алексей ФОКИН
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В выходные и праздничные майские дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.
Сегодня, 10 мая, на посту дежурного значится Вадим Алексеевич Новиков - заместитель начальника главного управления по Центральному ТО по жизнеобеспечению.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU