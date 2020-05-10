2020-05-10T11:24:34+03:00
Общество

В День Победы "Бессмертный полк" прошел из домов и квартир туляков

С портретами героев ВОВ туляки вышли на балконы или подошли к окнам своих домов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В День Победы "Бессмертный полк" прошел из домов и квартир туляковВ День Победы "Бессмертный полк" прошел из домов и квартир туляковФото: материалы пресс-служб
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В День Победы, 9 мая, на территории региона прошел «Бессмертный полк». Однако, в связи с неблагополучной эпид обстановкой, в этом году мероприятие прошло в дистанционном формате. Туляки стали участниками шествия, оставаясь у себя дома.

В 11:00 жители области вышли на балкон или подошли к окну с портретом или фотографией героя своей семьи, где исполнили песню «День Победы», тем самым поздравляя своих соседей-ветеранов с праздником. Помимо этого, в те дворы, где живут участники ВОВ, приезжали военный оркестр региональной Росгвардии и машины «Автозвук Тула», которые помогли воспроизвести через аудиосистемы своих автомобилей поздравления и знаменитые песни о Победе. Также, дополняя антураж, туляки украсили окна своих домов рисунками и словами благодарности ветеранам в рамках акции “Окна Победы”. Перед началом же самого шествия, над тульским небом пролетели пять праздничных самолетов-истребителей о своим авиа-шоу.

Поддержали движение и в социальных сетях, где туляки разместили фотографии своих героев, опубликовали видеоролики или небольшие рассказы о них. Все опубликованные рассказы прозвучали в эфире тульских радиостанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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