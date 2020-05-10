Погода в Туле 10 мая будет дождливой и беспросветной

10 Май 2020 2020-05-10T09:38:45+03:00

Температура воздуха днем прогреется до +12, а вечером до +13 градусов

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Сегодня, 10 мая, в Туле продолжают идти дожди и стоять довольно невысокая температура. Так, в дневное время столбик термометра продержится на отметке +10...+12 градусов. Вечером же, дождь продолжится, а температура незначительно повысится до +11...+13 градусов.

Ветер будет северо-западный умеренный - 7,0 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы 736 мм рт. ст.

Завтра, 11 мая, в Туле ожидается облачная погода и без осадков с температурой до +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU