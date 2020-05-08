Тульский гроссмейстер сыграет против сборной Америки

8 Май 2020 2020-05-08T20:27:50+03:00

Александр Гетманский станет участником онлайн-матча по международным шашкам между сборными Европы и Америки.

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В составе каждой из команд будет по 10 шашистов. И матч не Россия простив США. Тут более глобальны масштабы.

Так, честь Европы, кроме туляка Гетманского, будут защищать россиянка Матрена Ноговицына, нидерландцы Ян Грунендайк и Александр Балякин, Михаил Семенюк и Яна Якубович из Белоруссии, Юрий Аникеев из Украины, Алексей Домчев из Литвы, Гунар Грибуска из Латвии, израильтянин Яков Шаус.

А вот за\а сборную Америки выступят шашисты из США, Канады, Доминиканской Республики, Гаити, Кюрасао и часть бывших колоний Франции.

Сам матч пройдёт 17-20 мая. Обязательно сообщим о результатах.

ИСТОЧНИК KP.RU