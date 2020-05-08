2020-05-08T20:27:50+03:00
Спорт

Тульский гроссмейстер сыграет против сборной Америки

Александр Гетманский станет участником онлайн-матча по международным шашкам между сборными Европы и Америки.
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тульский гроссмейстер сыграет против сборной АмерикиТульский гроссмейстер сыграет против сборной АмерикиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В составе каждой из команд будет по 10 шашистов. И матч не Россия простив США. Тут более глобальны масштабы.

Так, честь Европы, кроме туляка Гетманского, будут защищать россиянка Матрена Ноговицына, нидерландцы Ян Грунендайк и Александр Балякин, Михаил Семенюк и Яна Якубович из Белоруссии, Юрий Аникеев из Украины, Алексей Домчев из Литвы, Гунар Грибуска из Латвии, израильтянин Яков Шаус.

А вот за\а сборную Америки выступят шашисты из США, Канады, Доминиканской Республики, Гаити, Кюрасао и часть бывших колоний Франции.

Сам матч пройдёт 17-20 мая. Обязательно сообщим о результатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульский гроссмейстер сыграет против сборной Америки
В Арсеньевском районе Тульской области найдено массовое захоронение бойцов времен войны
Президент России отметил тульских оружейников премией Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
Почти четыре сотни саженцев в память о героях войны посадили в Тульской области
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне
В Туле поймали 185 мотоциклистов за нарушение ПДД
В страшном пожаре в Тульской области погиб подросток
Погода в Туле 9 мая: облачно и дождь
В Туле машинист тепловоза с приятелем пытались украсть дизельное топливо
Дежурные по Туле 9 мая: за порядком проследит Дмитрий Городничий
В Туле двое жителей поселка Плеханово проломили крышу и обокрали гараж
Тульские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
В Тульской области при пожаре погиб 14-летний подросток
11 детей пострадали от укусов клещей в Тульской области
В Пролетарском районе Тулы спасли женщину, сидящую на окне девятого этажа
В Туле названы самые популярные и редкие имена для малышей в апреле месяце
Свыше одного миллиона рублей заплатили туляки за нарушение режима самоизоляции
В Тульской области «Hundai Accent» врезался в грузовик
Смертельное ДТП на Октябрьской в Туле: подробности происшествия
Индекс самоизоляции в Туле снова повысился