В Арсеньевском районе Тульской области найдено массовое захоронение бойцов времен войны
Перезахоронить со всеми почестями их планируют этим летом
В Арсеньевском районе найдено массовое захоронение бойцов времен войныФото: соцсети
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Поисковики отряда «Штурм» обнаружили массовое захоронение в районе деревни Комарево Арсеньевского района.
На данный момент опознан один павший воин и еще порядка двух десятков останков еще подлежат идентификации.
Перезахоронение планируется летом этого года но ситуация будет зависеть от пожеланий родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU