В Арсеньевском районе Тульской области найдено массовое захоронение бойцов времен войны

8 Май 2020 2020-05-08T19:35:23+03:00

Перезахоронить со всеми почестями их планируют этим летом

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Поисковики отряда «Штурм» обнаружили массовое захоронение в районе деревни Комарево Арсеньевского района.

На данный момент опознан один павший воин и еще порядка двух десятков останков еще подлежат идентификации.

Перезахоронение планируется летом этого года но ситуация будет зависеть от пожеланий родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU