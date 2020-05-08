Президент России отметил тульских оружейников премией Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
В области создания вооружения и военной техники премии были удостоены ряд сотрудников Научно-производственного объединения «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»: главный конструктор направления систем навигации и управления Олег Борисов, директор по техническому перевооружению – главный технолог акционерного общества Юрий Иванов, начальник лаборатории – заместитель начальника отдела Андрей Никонов, заместитель главного конструктора направления систем навигации и управления Игорь Петров.
Также за разработку 300-миллиметровых управляемых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» отмечен коллектив разработчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU