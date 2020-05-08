8 Май 2020 2020-05-08T18:00:22+03:00

Почти четыре сотни саженцев в память о героях войны посадили в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 мая, в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова высадили полсотни лип на том месте, где проходил передний край обороны Тулы.

В рамках акции «Сад памяти» уже были высажены деревья в Баташевском саду и ряде других мест – всего более 370 тысяч саженцев.

Из-за эпидемии сейчас такие мероприятия широко и массово не проводятся. Тем не менее, при соблюдении всех правил безопасности акция продолжается. В целом по стране предполагается, что в этом году будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU