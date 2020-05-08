Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне
К стеле «Населенный пункт воинской доблести» возложили гирлянду и цветы
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Байкеры мотоклуба «Ночные волки» почтили память героев в Ясной Поляне. К стеле «Населенный пункт воинской доблести» возложили гирлянду и цветы.
Байкеры почти память яснополянцев, которые сохранили музей в годы войны, а также всех, кто ценой жизни внес вклад в Победу.
Под музыку военных лет с флагами и георгиевскими лентами колонна проехала из Щекина в деревню Ясная Поляна.
В День Победы байкеры отправятся в Белев и посетят дворы, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU