Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне

8 Май 2020 2020-05-08T17:54:33+03:00

К стеле «Населенный пункт воинской доблести» возложили гирлянду и цветы

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Байкеры мотоклуба «Ночные волки» почтили память героев в Ясной Поляне. К стеле «Населенный пункт воинской доблести» возложили гирлянду и цветы.

Байкеры почти память яснополянцев, которые сохранили музей в годы войны, а также всех, кто ценой жизни внес вклад в Победу.

Под музыку военных лет с флагами и георгиевскими лентами колонна проехала из Щекина в деревню Ясная Поляна.

В День Победы байкеры отправятся в Белев и посетят дворы, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU