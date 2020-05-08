В Туле поймали 185 мотоциклистов за нарушение ПДД
Таковы итоги профилактического мероприятия
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В Тульской области поймали 185 мотоциклистов за нарушение ПДД. Таковы итоги профилактического мероприятия «Мотоциклист», которое проводили сотрудники ГИБДД с 10 по 30 апреля.
11 водителей управляли незарегистрированным мототранспортом. 53 человека находились за рулем без мотошлема.
Еще у 42 мотоциклистов не было водительского удостоверения, а у 23 – документов.
Нашлись и те, кто управлял мотоциклом в пьяном виде. Кроме того, 25 мототранспортных средств задержано и помещено на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU