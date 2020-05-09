Тульские окна "загорелись" символами Победы
Сегодня, 9 мая, в честь 75-летнего Дня Великой Победы жители региона нарядили окна своих домов и квартир в праздничную атрибутику. Такой патриотический декор приурочен к Всероссийской акции “Окна Победы”. Таким образом с 1 по 9 мая туляки говорили “Спасибо” всем воинам и ветеранам ВОВ, украсив окна символами Победы.
Сегодня поддержать акцию может совершенно любой туляк. Окна можно украсить уже подготовленными трафаретами или с помощью красок, где можно будет разместить любой символ Великой Победы - георгиевские ленты, красные звезды или просто слова благодарности ветеранам. “Окна Победы” являются одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы, которое может стать традиционным в рамках масштабного праздника.
Помимо обычных жилых домов, свои окна украсили и учреждения детских домов, больниц, воинских частей и других организаций Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU