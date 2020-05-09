Тульские окна "загорелись" символами Победы

9 Май 2020 2020-05-08T17:35:35+03:00

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Сегодня, 9 мая, в честь 75-летнего Дня Великой Победы жители региона нарядили окна своих домов и квартир в праздничную атрибутику. Такой патриотический декор приурочен к Всероссийской акции “Окна Победы”. Таким образом с 1 по 9 мая туляки говорили “Спасибо” всем воинам и ветеранам ВОВ, украсив окна символами Победы.

Сегодня поддержать акцию может совершенно любой туляк. Окна можно украсить уже подготовленными трафаретами или с помощью красок, где можно будет разместить любой символ Великой Победы - георгиевские ленты, красные звезды или просто слова благодарности ветеранам. “Окна Победы” являются одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы, которое может стать традиционным в рамках масштабного праздника.

Помимо обычных жилых домов, свои окна украсили и учреждения детских домов, больниц, воинских частей и других организаций Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU