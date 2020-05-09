9 мая за порядком в Туле проследит дежурный администрации

9 Май 2020 2020-05-08T17:30:17+03:00

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На период майских праздников с 9 по 11 число в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации. Дежурные проследят за порядков в городе, а также помогут тулякам решить все самые неотложные вопросы.

Сегодня, 9 мая, на посту дежурного значится заместитель начальника главного управления по Центральному ТО по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Дмитрий Анатольевич Городничий.

По возникающим вопросам туляки могут обращаться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона) - служба работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU