В страшном пожаре в Тульской области погиб подросток

8 Май 2020 2020-05-08T17:28:57+03:00

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Утром 8 мая в Веневском районе, в селе Трухачевка, загорелся частный дачный дом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. На момент пожара в строении находились женщина и 14-летний подросток. Женщине удалось спастись, но мальчик не смог выбраться.

Огонь уничтожил кровлю, дом сильно выгорел изнутри. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится опрос соседей, назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU