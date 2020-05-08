Дежурные по Туле 9 мая: за порядком проследит Дмитрий Городничий

8 Май 2020 2020-05-08T17:41:09+03:00

Туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

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9 мая дежурит по городу заместитель начальника главного управления по Центральному ТО по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Дмитрий Анатольевич Городничий.

Туляки могут обращаться по любым аварийным, нештатным ситуациям, перенакоплению мусора на контейнерных площадках в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU