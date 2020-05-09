На День Победы туляков ждет дождливая и прохладная погода
9 мая в Тульской области ожидаются продолжительные осадки и температура до +10 градусов
На День Победы туляков ждет дождливая и прохладная погодаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 9 мая, в Тульскую область придет дождливая и немного прохладная погода. На протяжение всего дня в региону будет идти дождь, а температура днем простоит в пределах +9...+10 градусов. Вечером же, температурный режим будет аналогичен дневному - дождь и +9...+10 градусов.
Ветер ожидается северный - 4,2 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 740 мм рт. ст.
Отметим, что на время всех праздничных дней, погода в области будет дождливой, а столбик термометра не поднимется выше +18 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU