На День Победы туляков ждет дождливая и прохладная погода

9 Май 2020 2020-05-08T16:56:30+03:00

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Сегодня, 9 мая, в Тульскую область придет дождливая и немного прохладная погода. На протяжение всего дня в региону будет идти дождь, а температура днем простоит в пределах +9...+10 градусов. Вечером же, температурный режим будет аналогичен дневному - дождь и +9...+10 градусов.

Ветер ожидается северный - 4,2 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 740 мм рт. ст.

Отметим, что на время всех праздничных дней, погода в области будет дождливой, а столбик термометра не поднимется выше +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU