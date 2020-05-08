2020-05-08T16:48:02+03:00
Происшествия

В Туле машинист тепловоза с приятелем пытались украсть дизельное топливо

В момент слива горючего их задержали транспортные полицейские
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле машинист тепловоза собирался похитить дизельное топливо. Поучаствовать в сливе горючего и последующей его продаже он предложил приятелю – водителю грузовика с цистерной.

Мужчины с помощью шланга, которым оборудован автомобиль, перекачали дизельное топливо из 2 баков тепловоза в цистерну. Всего им удалось слить свыше 4 800 кг горючего на сумму 200 тысяч рублей. Однако вывезти похищенное со станции им не удалось.

В момент опустошения второго бака сообщников на месте преступления застигли сотрудники ЛО МВД России на станции Тула.

В отношении двух жителей Тульской области было возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Арсеньевском районе Тульской области найдено массовое захоронение бойцов времен войны
Президент России отметил тульских оружейников премией Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
Почти четыре сотни саженцев в память о героях войны посадили в Тульской области
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне
В Туле поймали 185 мотоциклистов за нарушение ПДД
В страшном пожаре в Тульской области погиб подросток
Погода в Туле 9 мая: облачно и дождь
В Туле машинист тепловоза с приятелем пытались украсть дизельное топливо
Дежурные по Туле 9 мая: за порядком проследит Дмитрий Городничий
В Туле двое жителей поселка Плеханово проломили крышу и обокрали гараж
Тульские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
В Тульской области при пожаре погиб 14-летний подросток
11 детей пострадали от укусов клещей в Тульской области
В Пролетарском районе Тулы спасли женщину, сидящую на окне девятого этажа
В Туле названы самые популярные и редкие имена для малышей в апреле месяце
Свыше одного миллиона рублей заплатили туляки за нарушение режима самоизоляции
В Тульской области «Hundai Accent» врезался в грузовик
Смертельное ДТП на Октябрьской в Туле: подробности происшествия
Индекс самоизоляции в Туле снова повысился