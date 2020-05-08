В Туле машинист тепловоза с приятелем пытались украсть дизельное топливо

8 Май 2020 2020-05-08T16:48:02+03:00

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В Туле машинист тепловоза собирался похитить дизельное топливо. Поучаствовать в сливе горючего и последующей его продаже он предложил приятелю – водителю грузовика с цистерной.

Мужчины с помощью шланга, которым оборудован автомобиль, перекачали дизельное топливо из 2 баков тепловоза в цистерну. Всего им удалось слить свыше 4 800 кг горючего на сумму 200 тысяч рублей. Однако вывезти похищенное со станции им не удалось.

В момент опустошения второго бака сообщников на месте преступления застигли сотрудники ЛО МВД России на станции Тула.

В отношении двух жителей Тульской области было возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU