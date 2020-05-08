8 Май 2020 2020-05-08T15:40:54+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Туле двое жителей поселка Плеханово проломили крышу и обокрали гараж. Их наживой стали аккумуляторы, радиаторы и другие детали и агрегаты транспортных средств. Нанесённый ущерб превысил 160 тысяч рублей.

Полицейские задержали представителей цыганского этноса, подозреваемых в краже.

22-летний безработный ранее судимый житель посёлка Плеханово и его 18-летний неработающий ранее судимый подельник, доставлены в отдел для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU