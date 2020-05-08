В Туле двое жителей поселка Плеханово проломили крышу и обокрали гараж
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле двое жителей поселка Плеханово проломили крышу и обокрали гараж. Их наживой стали аккумуляторы, радиаторы и другие детали и агрегаты транспортных средств. Нанесённый ущерб превысил 160 тысяч рублей.
Полицейские задержали представителей цыганского этноса, подозреваемых в краже.
22-летний безработный ранее судимый житель посёлка Плеханово и его 18-летний неработающий ранее судимый подельник, доставлены в отдел для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU