2020-05-08T15:24:39+03:00
Общество

Туляки поучаствуют в акции "Бессмертный полк", не выходя из дома

В Этом году шествие проходит в совершенно ином формате из-за неблагоприятной эпидобстановки в регионе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляки поучаствуют в акции "Бессмертный полк", не выходя из домаТуляки поучаствуют в акции "Бессмертный полк", не выходя из домаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 9 мая, туляки отмечают великий праздник - День Победы. Однако, в этом году праздник будет проходить в особом режиме из-за эпидемии коронавируса в регионе. Так, традиционное шествие “Бессмертный полк”, также, обретает совершенно другой формат.

Так, сегодня в 11:00 с портретом или фотографией своего Героя туляки выйдут на балкон или подойдут к окнам своих домов и споют песню «День Победы».

Также, туляки могут заменить свою аватарку в соцсетях на фотографию героя ВОВ. Если фотография не сохранилась, то за помощью можно обратиться на сайт гражданской инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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