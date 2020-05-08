Тульские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Так полицейские выразили своё уважение к ветеранам войны и почтили память павших
Фото: стоп-кадр видео
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Тульские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Перед заступлением на дежурство в праздничные дни сотрудники ведомства украсили салоны патрульных автомобилей георгиевскими ленточками.
Так полицейские выразили своё уважение к ветеранам войны и почтили память павших за страну в 1941-1945 годах.
Отметим, что к акции «Георгиевская ленточка» присоединилась не только Тула, но и Волгоград, Мурманск, Смоленск, Краснодар, Симферополь и другие города.
ИСТОЧНИК KP.RU