2020-05-08T15:17:24+03:00
Общество

Тульские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Так полицейские выразили своё уважение к ветеранам войны и почтили память павших
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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Тульские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Перед заступлением на дежурство в праздничные дни сотрудники ведомства украсили салоны патрульных автомобилей георгиевскими ленточками.

Так полицейские выразили своё уважение к ветеранам войны и почтили память павших за страну в 1941-1945 годах.

Отметим, что к акции «Георгиевская ленточка» присоединилась не только Тула, но и Волгоград, Мурманск, Смоленск, Краснодар, Симферополь и другие города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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