В Тульской области при пожаре погиб 14-летний подросток
По данному факту СК проводит проверку
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При пожаре в даче в селе Трухачевка Веневского района погиб 14-летний подросток. Его мать, также находящаяся в доме, успела спастись. Инцидент произошел 8 мая.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают соседей и близких родственников, назначена пожаро-техническая, судебно-медицинская экспертизы.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.
По факту гибли подростка Следственный комитет проводит проверку По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU