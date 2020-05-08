2020-05-08T15:02:04+03:00
Происшествия

В Тульской области при пожаре погиб 14-летний подросток

По данному факту СК проводит проверку
Мария ВЛАСОВА
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При пожаре в даче в селе Трухачевка Веневского района погиб 14-летний подросток. Его мать, также находящаяся в доме, успела спастись. Инцидент произошел 8 мая.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают соседей и близких родственников, назначена пожаро-техническая, судебно-медицинская экспертизы.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.

По факту гибли подростка Следственный комитет проводит проверку По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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