2020-05-08T14:47:05+03:00
Общество

Туляки станцуют "Синий платочек" в День Победы

В этом году акция "Синий платочек" пройдет для туляков в онлайн-режиме
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляки станцуют "Синий платочек" в День ПобедыТуляки станцуют "Синий платочек" в День ПобедыФото: Алексей ФОКИН
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Впервые в 2020 году День Победы пройдет для туляков новом необычном формате - виртуальном. Всеми любимая гражданская инициатива "Бессмертный полк" и многие другие акции и проекты пройдут в онлайн-формате, адаптированном под режим самоизоляции. Популярная акция "Синий платочек", в рамках которой горожане обычно собирались на центральной площади и танцевали вальс, так же перешла в новый формат. В этом году тулякам предлагают заранее записать танец на видео или исполнение одноименной песни и выложить в соцсети (#СинийПлаточек, #нашапобеда71). Всего для туляков подготовили более 100 различных виртуальных акций. Не обойдется День Победы и без красивого праздничного салюта!

ИСТОЧНИК KP.RU

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