2020-05-08T14:33:01+03:00
Общество

Тульских ветеранов и жителей региона поздравил с Днем победы губернатор Тульской области

Алексей Дюмин поздравил каждого ветерана и жителя Тульской области с 75-летием Великой Победы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульских ветеранов и жителей региона поздравил с Днем победы губернатор Тульской областиТульских ветеранов и жителей региона поздравил с Днем победы губернатор Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня граждане с гордостью празднуют великое событие, значимое как для всей страны, так и для Тульской земли - День Победы. В этом году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

По этому торжественному случаю, губернатор региона Алексей Дюмин поздравляет всех ветеранов и жителей Тульской области с юбилейной датой Дня Победы.

- Уважаемые жители Тульской области! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник – одновременно день радости, гордости и скорби. Мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов, дедов и прадедов в борьбе с захватчиками, отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам и труженикам тыла, склоняем головы перед теми, кого уже нет с нами.

Весь многонациональный советский народ, встав плечом к плечу, дал решительный отпор врагу. Отстоял право будущих поколений на жизнь, освободил мир от фашистов. Доказал, что нас не сломить.

Сплоченность, самоотверженность и безграничная любовь к Родине – часть нашего самосознания. Так было и так будет всегда.

В этом году День Победы мы отмечаем в сложных условиях, когда все массовые мероприятия отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но тулякам не привыкать стойко переносить невзгоды. Уверен, что и эту непростую ситуацию мы преодолеем. И обязательно отпразднуем День Победы достойно – как и должно быть.

Берегите себя. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и мирного неба!, - обратился с поздравительной речью к тулякам Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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