11 детей пострадали от укусов клещей в Тульской области

8 Май 2020 2020-05-08T12:50:23+03:00

С марта по май было выявлено 217 случаев присасывания клещей, 88 из которых относятся к детям

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С 28 апреля по 5 мая в медучреждения области обратились 20 человек с жалобами на присасывание клещей. При этом, из этой двадцатки 11 случаев присасывания относится к детям. Однако, в прошлом году за тот же период к врачам обратились в большем количестве - 134 человека, в том числе 48 детей.

По общей статистике этого года, с 12 марта по 5 мая, с жалобами на укусы клещей обратились 217 жителей области, из которых 88 детей. Так случаи присасывания были зарегистрированы в Алексинском (18), Арсеньевском (1), Богородицком (6), Белевском (3), Ефремовском (10), Заокском (15), Кимовском (3), Киреевском (10), Новомосковском (11), Плавском (3), Суворовском (1), Тепло-Огаревском (2), Узловском (3), Чернском (1), Щекинском (6), Ясногорском (2) районах, а также в Донском (3) и Туле (119).

По данным на 5 мая в лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций для исследования поступило 56 экземпляров клещей. Исследование показало, что в 4 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 1 пробе - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

ИСТОЧНИК KP.RU