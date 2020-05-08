В Пролетарском районе Тулы спасли женщину, сидящую на окне девятого этажа

8 Май 2020 2020-05-08T12:42:30+03:00

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Вчера, 7 мая около 16:30 по мск в службу 112 сообщили о том, что в доме №30 на ул.Пролетарская из открытого окна девятого этажа торчат женские ноги. Как выяснилось на окне сидела местная жительница.

На место происшествия выехали спасатели, ППС и медики. По прибытию на указанный адрес спасатели и полицейские быстро поднялись на верхний этаж. Применяя силу уговоров, они убедили 35-летнюю женщину слезть с подоконника. После того, как тулячка спустилась, ее передали под опеку медиков.

Сейчас жизни женщины ничто не угрожает, а мотивы её поступка выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU