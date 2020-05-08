8 Май 2020 2020-05-08T12:22:15+03:00

В Туле названы самые популярные и редкие имена для малышей в апреле месяце Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

В апреле этого года в Туле родились 905 малышей. Из них 430 девочек и 475 мальчиков. Такими данными поделился региональный комитет ЗАГС.

Также, был составлен топ самых популярных имен в апреле для появившихся на свет малышей. Ими стали: Артём, Александр, Даниил, Дмитрий, Егор, Илья Анна, Валерия, Василиса, Дарья.

Редко же в прошлом месяце использовались такие имена как Милана, Ника, Нина, Пелагея, Афанасий, Богдан, Виктор, Герман.

ИСТОЧНИК KP.RU