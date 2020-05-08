Свыше одного миллиона рублей заплатили туляки за нарушение режима самоизоляции

8 Май 2020 2020-05-08T11:59:22+03:00

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С 1 апреля по 6 мая этого года на рассмотрение мировым судьям в тульские суды поступило 863 дела об административных правонарушениях. Все дела были связаны с нарушением гражданами установленного режима самоизоляции и невыполнением санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Из них в судебном порядке было рассмотрено 318 случаев.

По результатам заседаний, 317 человек были признаны виновными в совершении административных правонарушений. Из них, 316 граждан подвергнуты административному наказанию в виде административного штрафа, 1 – вынесено предупреждение.

Так, за указанный период общая сумма штрафов составила 1 178 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU