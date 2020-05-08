8 Май 2020 2020-05-08T11:50:58+03:00

В Тульской области «Hundai Accent» врезался в грузовик Фото: Алексей ФОКИН

В аварии пострадал водитель легкового авто, которого госпитализировали с различными травмами

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Вчера днем, 07 мая, в Тульской области случилось ДТП с участием иномарки и грузовика.

По данным ГАИ, около 13:40 по мск на 31 километре автодороги «Кимовск – Епифань – К. Поле - Кресты» 35-летний водитель автомобиля «Hundai Accent» не выдержал безопасную дистанцию в отношении попутного транспортного средства «ЭД 405В1» и врезался в него. За рулем грузовика находился 51-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель иномарки, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU