2020-05-08T11:50:58+03:00
Происшествия

В Тульской области «Hundai Accent» врезался в грузовик

В аварии пострадал водитель легкового авто, которого госпитализировали с различными травмами
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области «Hundai Accent» врезался в грузовикВ Тульской области «Hundai Accent» врезался в грузовикФото: Алексей ФОКИН
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Вчера днем, 07 мая, в Тульской области случилось ДТП с участием иномарки и грузовика.

По данным ГАИ, около 13:40 по мск на 31 километре автодороги «Кимовск – Епифань – К. Поле - Кресты» 35-летний водитель автомобиля «Hundai Accent» не выдержал безопасную дистанцию в отношении попутного транспортного средства «ЭД 405В1» и врезался в него. За рулем грузовика находился 51-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель иномарки, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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