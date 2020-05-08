Смертельное ДТП на Октябрьской в Туле: подробности происшествия

8 Май 2020 2020-05-08T10:50:20+03:00

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Как мы писали ранее, вчера вечером, 7 мая, на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В аварии погиб водитель мототранспорта. Сейчас стали известны подробности о произошедшем.

7 мая в 20-45 на улице Октябрьской в Туле двигалась на легковом автомобиле «Daewoo Nexia» 20-летняя девушка. При перестроении на правую полосу она не убедилась в безопасности своего маневра и совершила столкновение с мотоциклом «Yamaha FZ6», за рулем которого сидел 28-летний молодой человек. От такого неожиданного столкновения мотоцикл врезался в опора ЛЭП и дерево.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU