Индекс самоизоляции в Туле снова повысился

8 Май 2020 2020-05-08T10:35:29+03:00

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На 8 мая индекс самоизоляции в Туле составляет 2,1 балла. Это немного выше, чем показатель вчерашнего дня, который достиг рекордно низкой оценки за все время эпидемии и составил 1,7 баллов.

Индекс самоизоляции подсчитывается сервисом поисковой системы Яндекса. Показатели говорят о том, сколько сейчас людей находятся на улице, а точнее их соотношение - от безопасного до критичного в общей картине неблагоприятной эпидобстановки.

Отметим, что в муниципалитетах ситуация складывается немного лучше. в Щекино индекс самоизоляции составил 2,9 баллов, В Новомосковске - 2,5 баллов, в Узловой и Донском - 2,7 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU