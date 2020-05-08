В Туле в жутком ДТП на Октябрьской погиб водитель мотоцикла
Авария произошла вечером 7 мая недалеко от Комсомольского парка
В Туле в жутком ДТП на Октябрьской погиб водитель мотоциклаФото: соцсети
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Вчера вечером, 7 мая, в Туле на улице Октябрьская возле Комсомольского парка произошло жуткое ДТП с участием мотоцикла и легковушки. После такого неравного столкновения водитель байка скончался.
Как утверждают очевидцы, недалеко от дома №215 столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и мотоцикл Yamaha. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы, которые несовместимы с жизнью и скончался на месте. По словам очевидцев, от удара водитель мототранспорта даже потерял часть ноги.
ВСе подробности и детали ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU