2020-05-08T10:09:45+03:00
Происшествия

В Туле в жутком ДТП на Октябрьской погиб водитель мотоцикла

Авария произошла вечером 7 мая недалеко от Комсомольского парка
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле в жутком ДТП на Октябрьской погиб водитель мотоциклаВ Туле в жутком ДТП на Октябрьской погиб водитель мотоциклаФото: соцсети
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Вчера вечером, 7 мая, в Туле на улице Октябрьская возле Комсомольского парка произошло жуткое ДТП с участием мотоцикла и легковушки. После такого неравного столкновения водитель байка скончался.

Как утверждают очевидцы, недалеко от дома №215 столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и мотоцикл Yamaha. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы, которые несовместимы с жизнью и скончался на месте. По словам очевидцев, от удара водитель мототранспорта даже потерял часть ноги.

ВСе подробности и детали ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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