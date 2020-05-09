2020-05-08T09:57:34+03:00
Общество

В День Победы в Туле ограничат стоянку и парковку в нескольких участках города

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В День Победы в Туле ограничат стоянку и парковку в нескольких участках городаВ День Победы в Туле ограничат стоянку и парковку в нескольких участках городаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 9 мая, в Туле будут введены ограничения дорожного движения, которые будут касаться любого вида транспорта. Такие временные дорожные запреты будут введены в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будут введены следующие ограничения:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) 9 мая 2020 года с 00:00 до 10:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

б) 9 мая 2020 года с 08:00 до 23:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси»;

в) 8 мая 2020 года с 00:00 до 13:00 по ул. Льва Толстого, на участке от ул. Фрунзе до ул. Софьи Перовской.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств:

а) 9 мая 2020 года с 06:00 до 10:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

б) 9 мая 2020 года с 15:00 до 23:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси»;

в) 8 мая 2020 года с 11:00 до 13:00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Фрунзе до ул. Софьи Перовской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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