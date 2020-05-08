2020-05-08T09:56:51+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области полыхала фура: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 мая на 209 км трассы М-2 загорелась фура "Вольво". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:30.

К месту происшествия выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия пострадал человек, выгорела кабина, оплавились передние колеса. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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