На трассе в Тульской области полыхала фура: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
7 мая на 209 км трассы М-2 загорелась фура "Вольво". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:30.
К месту происшествия выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия пострадал человек, выгорела кабина, оплавились передние колеса. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU