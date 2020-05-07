В тульской деревне Юрьево установили стелу в честь погибших в Великой Отечественной войне
На стеле — 70 фамилий
Фото: Администрация Тулы
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В деревне Юрьево установили стелу в честь погибших в Великой Отечественной войне родственников и земляков. На стеле — 70 фамилий.
Решение увековечить память предков приняли местные жители. Собрали средства, на которые изготовили и установили памятник.
Благоустроили территорию вокруг — посадили цветы, кустарники и 26 елей. Работы будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU