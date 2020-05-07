Евгений Киреенков покинул пост руководителя УФССП России по Тульской области
Евгений Геннадьевич продолжит службу в другом регионе
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Евгений Киреенков покинул пост руководителя УФССП России по Тульской области. Он продолжит службу в другом регионе в органах принудительного исполнения.
Врио руководителя УФССП России по Тульской области – главного судебного пристав Тульской области назначена Екатерина Неменущая.
Капитан внутренней службы награждена различными почетными грамотами. Ранее Екатерина Неменущая занимала пост заместителя главного судебного пристава Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU