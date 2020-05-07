В Тульской области малоимущие семьи с детьми бесплатно обеспечат масками

7 Май 2020 2020-05-07T19:43:38+03:00

Всего их получат более 45 тысяч человек

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В Тульской области малоимущие семьи с детьми бесплатно обеспечат многоразовыми масками. Всего их получат более 45 тысяч человек. Об этом говорили на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Также глава региона Алексей Дюмин попросил контролировать обеспечение средствами индивидуальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и в случае необходимости оказывать им содействие.

Напомним, для предотвращения распространения инфекции тулякам рекомендовано носить маски в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU