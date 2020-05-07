За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 20 человек

7 Май 2020 2020-05-07T18:55:16+03:00

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За неделю от укусов клещей пострадали 20 человек, из них 11 детей. Всего за период мониторинга с 12 марта по 5 мая с жалобами на присасывание клещей обратились 217 человек, из них 88 детей.

Присасывания клещей зарегистрированы в Туле (119), Алексинском (18), Ефремовском (10), Богородицком (6), Белевском (3), Заокском (15), Кимовском (3), Киреевском (10), Новомосковском (11), Плавском (3), Суворовском (1), Тепло-Огаревском (2), Узловском (3), Чернском (1), Щекинском (6), Ясногорском (2), Арсеньевском (1), районах, а также в Донском (3).

В результате проведенных исследований в 4 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 1 пробе -гранулоцитарного анаплазмоза человека.

ИСТОЧНИК KP.RU