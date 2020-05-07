Житель Тульской области может отправиться за решетку на 15 лет за убийство

7 Май 2020 2020-05-07T18:39:13+03:00

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В Тульской области 49-летнего местного жителя обвиняют в убийстве. В Воловском районе пьяный мужчина ударил ножом знакомого в ходе ссоры. От резаной раны грудной клетки 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственными органами СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела.

С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU