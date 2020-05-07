2020-05-07T18:28:25+03:00
Общество

Кто в Туле останется без электричества завтра, 8 мая, из-за проведения профилактических работ

Тулагорэлектросети опубликовали списки мест работ
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Кто в Туле останется без электричества завтра, 8 мая, из-за проведения профилактических работКто в Туле останется без электричества завтра, 8 мая, из-за проведения профилактических работФото: соцсети
Изменить размер текста:

Так, отключения энергоснабжения в Туле запланированы по следующим адресам:

С 12:00 до 19:00: ул. Металлургов, 69, 65-а, 73-б, 73-а, 69-в, 71-а, 75, 65, 67, 73; 1-й пр-зд Металлургов, 5, 5-а; п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 10; п. Горелки: ул. Макаренко, 3-б, 9-а, 11-б, 24; Московское ш., 15-а; пер. Поддубный, 1-6; пер. Соснянский, 1-6; ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-а, 26; ул. Немцова, 23, 25; ул. М. Смирновав, 26-40 (четн.), 41-53 (нечетн.); ул. Л. Толстого, 33-43 (нечетн.), 34, 36; ул. Тимирязева, 15-25 (нечетн.), 18-22 (четн.); ул. Оборонная, 52; ул. Гоголевская, 6-16 (четн.), 3-13 (нечетн.);

С 12:00 до 16:00; ул. М. Горького, 16, 14, 16, 33, 14-г, 20; ул. Арсенальная, 1-б.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тульской деревне Юрьево установили стелу в честь погибших в Великой Отечественной войне
Евгений Киреенков покинул пост руководителя УФССП России по Тульской области
В Тульской области малоимущие семьи с детьми бесплатно обеспечат масками
За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 20 человек
Житель Тульской области может отправиться за решетку на 15 лет за убийство
Кто в Туле останется без электричества завтра, 8 мая, из-за проведения профилактических работ
Порядка 100 тысяч рублей потратит правительство Тульской области на пастилу
В Тульской области отслеживают с воздуха нарушителей пропускного режима
Налоговая политика в Тульской области пересматривается в связи с эпидемией коронавируса
В Тульской области нарушителей пропускного режима отслеживают с воздуха
Житель Тульской области может сесть в тюрьму на 15 лет за совершенное им убийство
8 мая в нескольких поселках Тулы исчезнет холодная вода
Тульская область заняла 11 место в стране по количеству коронавирусных больных
Тульский мемориал «Памяти героев-энергетиков» официально откроется только к концу декабря 2020 года
В Туле сотрудник УФССП скончался на своем рабочем месте
Тульская гармонь стала экспонатов онлайн-выставки Музея Победы
В Туле на улице Рязанской из-за мокрого асфальта случилось тройное ДТП