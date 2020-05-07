7 Май 2020 2020-05-07T18:28:25+03:00

Кто в Туле останется без электричества завтра, 8 мая, из-за проведения профилактических работ Фото: соцсети

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Так, отключения энергоснабжения в Туле запланированы по следующим адресам:

С 12:00 до 19:00: ул. Металлургов, 69, 65-а, 73-б, 73-а, 69-в, 71-а, 75, 65, 67, 73; 1-й пр-зд Металлургов, 5, 5-а; п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 10; п. Горелки: ул. Макаренко, 3-б, 9-а, 11-б, 24; Московское ш., 15-а; пер. Поддубный, 1-6; пер. Соснянский, 1-6; ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-а, 26; ул. Немцова, 23, 25; ул. М. Смирновав, 26-40 (четн.), 41-53 (нечетн.); ул. Л. Толстого, 33-43 (нечетн.), 34, 36; ул. Тимирязева, 15-25 (нечетн.), 18-22 (четн.); ул. Оборонная, 52; ул. Гоголевская, 6-16 (четн.), 3-13 (нечетн.);

С 12:00 до 16:00; ул. М. Горького, 16, 14, 16, 33, 14-г, 20; ул. Арсенальная, 1-б.

ИСТОЧНИК KP.RU