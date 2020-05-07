Порядка 100 тысяч рублей потратит правительство Тульской области на пастилу
Таковы выводы из информации сайта госзакупок
Порядка 100 тысяч рублей потратит правительство Тульской области на пастилуФото: Игорь КОПЫТОВ
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Правительство Тульской области предполагает закупить 175 кг белевской пастилы.. Согласно заявке, региональное правительство потратит на эти цели около 100 тысяч рублей.
Местом поставки указан столичный адрес, по которому располагается представительство Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU