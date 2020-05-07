2020-05-07T18:18:50+03:00
Общество

Порядка 100 тысяч рублей потратит правительство Тульской области на пастилу

Таковы выводы из информации сайта госзакупок
Игорь КОПЫТОВ
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Порядка 100 тысяч рублей потратит правительство Тульской области на пастилуПорядка 100 тысяч рублей потратит правительство Тульской области на пастилуФото: Игорь КОПЫТОВ
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Правительство Тульской области предполагает закупить 175 кг белевской пастилы.. Согласно заявке, региональное правительство потратит на эти цели около 100 тысяч рублей.

Местом поставки указан столичный адрес, по которому располагается представительство Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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