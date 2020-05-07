2020-05-07T18:23:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области отслеживают с воздуха нарушителей пропускного режима

В поле зрения беспилотника попадают автомобили, которые пытаются попасть в регион по проселочным дорогам
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области отслеживают с воздуха нарушителей пропускного режима. Беспилотный летательный аппарат запускают ежедневно на трассах М-2 и М-4. Он передаёт видеосигнал на расстояние до 70 км от места взлета.

В поле зрения беспилотника попадают автомобили, которые пытаются попасть в регион по проселочным дорогам, минуя контрольно-пропускные посты.

При их обнаружении специалисты Центра информационных технологий устанавливают координаты места незаконного въезда и передают информацию в региональное правительство для принятия мер.

Напомним, режим цифровых пропусков действует в Тульской области с 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тульской деревне Юрьево установили стелу в честь погибших в Великой Отечественной войне
Евгений Киреенков покинул пост руководителя УФССП России по Тульской области
В Тульской области малоимущие семьи с детьми бесплатно обеспечат масками
За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 20 человек
Житель Тульской области может отправиться за решетку на 15 лет за убийство
Кто в Туле останется без электричества завтра, 8 мая, из-за проведения профилактических работ
Порядка 100 тысяч рублей потратит правительство Тульской области на пастилу
В Тульской области отслеживают с воздуха нарушителей пропускного режима
Налоговая политика в Тульской области пересматривается в связи с эпидемией коронавируса
В Тульской области нарушителей пропускного режима отслеживают с воздуха
Житель Тульской области может сесть в тюрьму на 15 лет за совершенное им убийство
8 мая в нескольких поселках Тулы исчезнет холодная вода
Тульская область заняла 11 место в стране по количеству коронавирусных больных
Тульский мемориал «Памяти героев-энергетиков» официально откроется только к концу декабря 2020 года
В Туле сотрудник УФССП скончался на своем рабочем месте
Тульская гармонь стала экспонатов онлайн-выставки Музея Победы
В Туле на улице Рязанской из-за мокрого асфальта случилось тройное ДТП