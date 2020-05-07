В Тульской области отслеживают с воздуха нарушителей пропускного режима
В Тульской области отслеживают с воздуха нарушителей пропускного режима. Беспилотный летательный аппарат запускают ежедневно на трассах М-2 и М-4. Он передаёт видеосигнал на расстояние до 70 км от места взлета.
В поле зрения беспилотника попадают автомобили, которые пытаются попасть в регион по проселочным дорогам, минуя контрольно-пропускные посты.
При их обнаружении специалисты Центра информационных технологий устанавливают координаты места незаконного въезда и передают информацию в региональное правительство для принятия мер.
Напомним, режим цифровых пропусков действует в Тульской области с 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU