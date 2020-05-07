7 Май 2020 2020-05-07T18:23:19+03:00

В поле зрения беспилотника попадают автомобили, которые пытаются попасть в регион по проселочным дорогам

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В Тульской области отслеживают с воздуха нарушителей пропускного режима. Беспилотный летательный аппарат запускают ежедневно на трассах М-2 и М-4. Он передаёт видеосигнал на расстояние до 70 км от места взлета.

В поле зрения беспилотника попадают автомобили, которые пытаются попасть в регион по проселочным дорогам, минуя контрольно-пропускные посты.

При их обнаружении специалисты Центра информационных технологий устанавливают координаты места незаконного въезда и передают информацию в региональное правительство для принятия мер.

Напомним, режим цифровых пропусков действует в Тульской области с 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU