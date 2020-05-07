Налоговая политика в Тульской области пересматривается в связи с эпидемией коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T18:09:16+03:00

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В регионе уже действуют государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют свои коллективы, а также отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.

В Тульской области в два раза снизился налог на прибыль. В настоящий момент уровень сбора налогов составляет 75% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Налог на доходы физических лиц остался на уровне 2019 года.

Доходы бюджета области на 2020 год с учетом внесенных в марте поправок утверждены в объеме 85,7 млрд рублей, расходы - 92,4 млрд рублей, дефицит - 6,7 млрд рублей, или 7,25% от расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU