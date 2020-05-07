Налоговая политика в Тульской области пересматривается в связи с эпидемией коронавируса
В регионе уже действуют государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют свои коллективы, а также отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.
В Тульской области в два раза снизился налог на прибыль. В настоящий момент уровень сбора налогов составляет 75% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Налог на доходы физических лиц остался на уровне 2019 года.
Доходы бюджета области на 2020 год с учетом внесенных в марте поправок утверждены в объеме 85,7 млрд рублей, расходы - 92,4 млрд рублей, дефицит - 6,7 млрд рублей, или 7,25% от расходов.
ИСТОЧНИК KP.RU